Sterkhouder van KRC Genk helemaal afgemaakt: "Dit kan je als coach niet laten passeren"

KRC Genk leed zondag wel een heel pijnlijke nederlaag op het veld van Union. De 4-0 was een grote verrassing. Bij Extra Time keken ze vooral naar één man in de verdediging.

Een opvallend mikpunt van kritiek was Genk-verdediger Mujaid Sadick, die volgens de analisten ver onder zijn niveau speelde. Sadick werd een gebrek aan inzet verweten, en zijn nonchalante optreden bij het tegendoelpunt van Isaac Promise trok vooral veel aandacht.

De analisten van Extra Time spraken dan ook hun verbazing en kritiek uit over de manier waarop de centrale verdediger de situatie aanpakte.

Filip Joos verwoordde zijn verbazing scherp en vergeleek Sadicks actie met "joggen in Central Park", verwijzend naar de ogenschijnlijke passiviteit van de verdediger bij het vierde doelpunt van Promise.

Frank Boeckx zag in Sadicks houding een teken van mentale verslagenheid. "Dit was een typisch geval van: de veer is gebroken. Maar zoiets kan je als coach of ploeggenoot niet laten passeren", benadrukte hij. Boeckx wees erop dat dit gebrek aan inzet de teamspirit ondermijnt.

De analisten bleven hun verontwaardiging uiten over Sadicks houding en stelden dat een verdediger altijd de trots moet hebben om zich maximaal in te zetten, ongeacht de stand. “Hij is niet traag; hij was op gang, maar dan stopt hij ineens met sprinten", analyseerde Boeckx scherp.