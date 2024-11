Filip Joos hekelt gedachtengang bij JPL-clubs: "Is er nu geen Belgische club die 14 miljoen voor hem kan betalen?"

Het ziet ernaar uit dat de topschutter van vorig seizoen dan toch nog ons land zal verlaten. In ieder geval een pak later dan eerst gedacht...

Want Kevin Denkey is momenteel op weg naar FC Cincinnati in de MLS. Dit nadat hij en Cercle Brugge eigenlijk al hadden gehoopt op een transfer vorige zomer.

De club is nu dringend op zoek naar een oplossing. Daarom dat Denkey ook niet aanwezig was tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht afgelopen weekend. Hij moest fysiek aanwezig zijn bij onderhandelingen.

Geen Belgische club wou of wil hem oppikken. En dat is voor Filip Joos toch wel heel opvallend. "Is er nu echt geen club die 14 miljoen euro kan betalen voor Kévin Denkey? Club Brugge kan dat toch? Maar ze zijn dus niet overtuigd?", vertelde hij in de podcast 90 Minutes.

Belgische clubs focussen meer en meer op de meerwaarde die nog gecreëerd kan worden bij spelers. Bij Club Brugge zeker na de komst van Roman Yaremchuk, die zwaar teleurstelde.

"Mag ik toch hopen dat clubs denken: met hem worden we kampioen? 'Met hem worden we kampioen, en we kunnen hem verkopen met een mooie marge.' Dat zou toch voldoende moeten zijn", besluit Joos.