"Iets misgelopen in de communicatie?" Serieuze vraagtekens bij uithaal van Besnik Hasi

Besnik Hasi was niet te spreken dat Rafik Belghali niet wilde spelen op STVV. Al moeten er volgens Gilles Mbiye-Beya wel de nodige vraagtekens bij die uithaal geplaatst worden.

KV Mechelen moest op bezoek bij STVV de nodige pionnen missen. Nikola Storm en Zinho Vanheusden wilden niet spelen op het kunstgras van Stayen.

Ook Rafik Belghali maakte de verplaatsing naar STVV niet omwille van dezelfde reden. Dat leidde tot de nodige frustraties bij trainer Besnik Hasi van Malinwa.

Hij vond dat de speler wat meer mocht doen voor de club die hem al drie jaar de nodige kansen geeft. “Ik was zijn trainer toen Belghali vorig seizoen in Sint-Truiden zijn kruisband scheurde. Ik begrijp die jongen dus”, zegt Steven Defour in 90 Minutes.

Gilles Mbiye-Beya beschikt zelfs over meer informatie. “Misschien is er in de communicatie iets misgelopen, want ik wist via zijn broer al dat dit de enige wedstrijd was die Belghali sowieso niet zou spelen”, vertelt hij.

Ook Filip Joos toont begrip. “Als je al twee keer je kruisbanden hebt gescheurd, waarvan de laatste op Sint-Truiden ... Hoe ga je dan spelen? Want dat zit sowieso in je hoofd. Dit gaat ook om mentale gezondheid. Het lijkt om lichamelijke te gaan, maar het gaat om de gedachten over die knie.”