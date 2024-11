"Schandalig hoe hij behandeld werd": Anderlechtspeler wordt plots vergeleken met Olivier Deschacht

De Rode Duivels spelen morgen in de Nations League tegen Italië. Ook Killian Sardella van RSC Anderlecht is van de partij.

Wat een rollercoaster moet het zijn voor Killian Sardella om nu zijn opwachting bij de nationale ploeg te maken. Een survivor pur sang, want over rozen liep zijn carrière zeker niet tot dusver.

Dat moest ook Jacques Morjau aanzien. Hij was jarenlang zijn jeugdtrainer en sindsdien een vriend van de familie. “Ik ben bang geweest voor hem”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Sardella moest altijd centraal achterin spelen, tot hij in de eerste ploeg op de flank werd uitgespeeld. “Dat vind ik niet te best gedaan van Anderlecht. Dat hadden ze op zijn vijftien jaar toch al kunnen zien? Nobody's perfect. Het was schandalig hoe hij behandeld werd door sommige supporters.”

Deze zomer tekende Sardella een contractverlenging tot 2028. Ondertussen speelde hij op zijn 22ste al meer dan 120 wedstrijden voor paarswit. Morjau maakt een opvallende vergelijking met clubmonument Olivier Deschacht.

“Misschien komt er nog eens een goeie ploeg, maar als hij een carrière lang kan blijven bij Anderlecht, waarom zou hij dat weggeven? Deschacht was in het begin ook geen topper, maar met ouder te worden is hij een heel goeie speler geworden. Kiki is pas 22. Hij gaat ook nog verbeteren.”