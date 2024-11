Alles of niets voor de Rode Duivels: Matz Sels beseft dat er tegen Italië heel wat op het spel staat

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België neemt het donderdagavond op tegen Italië in de Nations League. Matz Sels weet dat er slechts één optie is voor de Rode Duivels.

Mathematisch kan het nog. Door de slechte resultaten van de laatste paar interlandperiodes in de Nations League is de kans klein dat de Rode Duivels nog doorstoten naar de kwartfinales, maar het kan nog.

Maar dan moet er gewonnen worden van Italië op donderdag. Bij de Rode Duivels is het besef er ook dat het nu wel van moeten is.

"Het is aan ons om ons te tonen", vertelde doelman Matz Sels bij Het Laatste Nieuws. "We moeten gewoon winnen tegen Italië - dan kan het nog."

"Dat het stadion opnieuw uitverkocht is, is alvast positief", gaat hij verder. "De supporters zullen vol achter ons staan. Kijk, als we winnen van Italië, spelen zij plots wel met heel veel druk tegen Frankrijk."

"Als wij dan ook nog eens die laatste wedstrijd tegen Israël zouden kunnen winnen, dan worden we misschien nog tweede. Anders worden het barragewedstrijden", besluit hij.