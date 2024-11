De spookvoetballer van Neerpede: Olivier Renard staat voor quasi onmogelijke opdracht

Anderlecht heeft officieel een kern van 28 spelers, maar eigenlijk is er nog een 29ste. Een speler die helemaal vergeten is, maar die heel zwaar op het loonbudget weegt. Amadou Diawara telt elke maand zijn geld, maar hoeft er niets voor te doen.

Ter herinnering: Diawara landde in 2022 bij Anderlecht, dat 1,9 miljoen voor hem betaalde aan AS Roma. Een grote naam met een stevig cv die de jeugd zou moeten omkaderen nadat Adrien Trebel uitviel. De Guineeër liet heel wat loon vallen, maar toenmalig sportief directeur Peter Verbeke moest hem toch nog een loon van ongeveer 1,5 miljoen euro geven.

Dat is een transfer die nu al meer dan twee jaar als een molensteen rond de nek van paars-wit hangt. 1,5 miljoen, dat geven ze enkel aan jongens als Hazard en Vertonghen. Al zullen Francis Amuzu en Yari Verschaeren ook wel in de buurt of erover zitten.

Maar waar is Diawara momenteel? Toen Brian Riemer overnam, gaf die hem nog volop de kans, maar tegen de play-offs van 2023 was dat ook gedaan. Sindsdien speelde hij geen match meer voor paars-wit, maar hij moet zich uiteraard nog altijd melden op Neerpede.

Topcontract dat hij nergens anders zal krijgen

Diawara onderhoudt zijn conditie bij de jeugd, maar er was zelfs nooit sprake van dat hij de 'oudere speler' zou worden die bij de Futures aan de slag zou gaan. Anderlecht haalde daarvoor Joren Dom. Eigenlijk willen ze hem al heel lang verkopen, maar ze krijgen hem aan de straatstenen niet kwijt.

Dat is ook door Diawara zelf, die beseft dat hij nergens een beter contract zal krijgen en gewoon wil blijven zitten tot medio 2025, als zijn contract afloopt. Deze winter hem verkopen? Dan zal Olivier Renard toch serieus de trukendoos moeten opentrekken. Of een regeling met hem weten te treffen.

Zijn laatste match dateert al van 17 december 2023, toen hij nog eens zes minuten mocht opdraven. De nog altijd maar 27-jarige middenvelder zal bij zijn volgende contract met veel minder genoegen moeten nemen en wil dan nu ook niet inleveren.

Een nieuwe kans zal hij niet meer krijgen. En intussen spookt hij rond, zowel op Neerpede als in de hoofden van de beleidsbepalers...