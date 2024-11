Na sterke start plots elf goals tegen in drie uitmatchen: "Impact"

Standard was zeker niet slecht aan het seizoen begonnen met een aantal interessante duels waarbij vooral een heel goede verdediging opviel. Een dikke twee maand later zitten we heel anders te praten.

Standard was tot voor kort de beste verdediging van de Jupiler Pro League, maar de laatste maanden ging het plots heel erg snel. Zeker op verplaatsing werden zware nederlagen geleden.

Rare statistieken

Tegen Anderlecht werd met 3-0 verloren, tegen Antwerp met dezelfde cijfers en tegen KAA Gent zelfs met 5-0. Drie nederlagen en elf geslikte doelpunten in de laatste drie uitwedstrijden .... Dat is niet om echt wild van te worden.

"Gent kan genieten van zijn interlandbreak, voor ons is dat iets helemaal anders", aldus Ivan Leko in zijn analyse in de Planet Group Arena. "Dit heeft impact op het gevoel".

Elf goals tegen in drie uitmatchen

"Dit heeft ook impact op het vertrouwen, op ons geloof en op wat we aan het bouwen zijn. Het is heel moeilijk, en ik wil geen grote zaken zeggen. De komende weken zullen we dit heel goed moeten analyseren."

"Het loopt verkeerd in het algemeen, ook qua voorbereiding. Drie keer op verplaatsing na elkaar verloren. We moeten hier voor opletten. Na een 5-0 nederlaag moet je niet te veel zeggen, maar het is echt niet goed."