Brian Riemer vertrok in allerijl bij RSC Anderlecht, maar: 'Ontslag nog niet afgehandeld'

Brian Riemer werd op 19 september ontslagen bij RSC Anderlecht. Hij nam nog altijd geen afscheid van de spelers.

Toen Brian Riemer bij RSC Anderlecht ontslagen werd pakte hij razendsnel zijn boeltje bij elkaar en vertrok hij naar Denemarken. Hij liet veel spullen achter in zijn appartement in Woluwe.

De club liet weten dat hij op een ander moment van de spelers afscheid zou nemen, omdat de ontgoocheling op dat moment nog veel te groot was. Dan vallen er soms woorden die niet nodig zijn.

Het Nieuwsblad schrijft nu echter dat hij nog altijd geen echt afscheid van de spelers van Anderlecht heeft genomen. Riemer ontwijkt ook de vragen daaromtrent.

Hij zegt enkel dat de onderhandelingen om bondscoach te worden van Denemarken veel van zijn tijd innamen. Hij kreeg trouwens nog heel veel andere aanbiedingen.

“Ik was verbaasd hoeveel aanbiedingen ik kreeg na Anderlecht: Duitse, Zwitserse, Deense… Ik dacht enkele maanden vrij te hebben, maar er was keuze. Mijn oude vriend Ståle Solbakken adviseerde me om niet zomaar het eerste het beste te nemen”, vertelt hij aan de krant.

Of hij ooit nog afscheid zal komen nemen is maar zeer de vraag. Het lijkt vijgen na Pasen om dat nu nog na die maanden te doen.