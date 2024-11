Club Brugge doet iets wat niemand hen voor deed: het is nog straffer als je bedenkt dat ze het zonder Champions League deden

Club Brugge heeft het afgelopen seizoen een winst van 3,1 miljoen euro geboekt, zoals blijkt uit de onlangs neergelegde jaarrekening. Het is het tiende jaar op rij dat de club winst maakt, iets wat uniek is in België, weet HLN.

De winst ligt wel lager dan het jaar ervoor, waarin Club een uitzonderlijke campagne kende met overwintering in de Champions League en 11 miljoen euro nettowinst behaalde. Ondanks een lagere omzet van 166 miljoen euro – zo’n 10 miljoen minder dan het jaar ervoor – wist Club zich te handhaven. Dit is een opvallende prestatie aangezien de inkomsten uit de Conference League, waarin Club tot de halve finale reikte, ruim 30 miljoen euro lager lagen dan die uit de Champions League. Om de mindere inkomsten te compenseren, deed Club Brugge uitstekende zaken op de transfermarkt. Vooral de verkoop van Igor Thiago naar Brentford voor 37 miljoen euro en de transfers van Noa Lang, Tajon Buchanan, en Clinton Mata brachten veel geld op. Daarnaast wist de club haar loonkosten te drukken met 8 miljoen euro, wat de totale kosten op 157 miljoen euro bracht. Vooruitkijkend lijkt ook het huidige seizoen winstgevend te worden voor Club Brugge. De transfer van Antonio Nusa naar RB Leipzig zal in de volgende jaarrekening worden opgenomen, net als de inkomsten uit de vernieuwde Champions League-formule, waar blauw-zwart zeker is van minstens 41 miljoen euro.