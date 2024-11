EK-ticket halen? Gill Swerts heeft nog andere zorgen aan zijn hoofd

De Jonge Duivels moeten tijdens deze interlandbreak vol aan de bak. Nochtans beschikt bondscoach Gill Swerts niet over al zijn pionnen.

Gill Swerts mist bij de Jonge Duivels door blessures en het doorschuiven naar de A-ploeg van Domenico Tedesco heel wat belangrijke pionnen.

Nochtans staan we voor een heel belangrijke interlandbreak, met het dubbele duel tegen Tsjechië om een ticket voor het EK van deze zomer in Slovakije binnen te halen.

Arthur Vermeeren, Samuel Mbangula en aanvoerder Killian Sardella schoven door naar de ‘echte’ Rode Duivels. “De eerste ploeg is nu eenmaal het belangrijkste”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Voor de ontwikkeling van een speler is meetrainen met de A-ploeg en deel uitmaken van die kleedkamer enorm waardevol naar de toekomst toe. Daarom moet je als staf bij de beloften altijd klaar zijn om op zulke zaken te anticiperen.”

Maar er staat ook voor Swerts een en ander op het spel, veel meer dan enkel een kwalificatie voor het EK. Zijn contract als bondscoach loopt volgende zomer af. Hij heeft het EK-ticket dan ook nodig om te onderhandelen.

“Kijk, ik leg mezelf een bepaalde druk op om met deze selectie het allerhoogste te behalen. En dat is in dit geval het spelen van een EK. Alleen denk ik ook wel dat je verder moet kijken dan de resultaten alleen. Het gaat ook over hoe er gewerkt is geweest.”