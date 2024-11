Mannaert heeft al meteen een héél belangrijke taak: "Of Tedesco daarvoor open staat? Ik denk dat hij zal moeten"

De kritiek op Domenico Tedesco klinkt steeds luider. Alles en iedereen is het erover eens dat er iets moét gebeuren bij de Rode Duivels. En iedereen kijkt daarvoor naar één en dezelfde man.

België verloor gisteren in eigen huis van Italië met 0-1. Zo'n nederlaag tegen La Squadra Azzurra kan uiteraard gebeuren, maar de manier waarop was wederom om van te huilen.

Domenico Tedesco stuurde geen hongerige duivels, maar makke lammetjes in de wei. Ook Marc Degryse begrijpt niet waarom de bondscoach bepaalde keuzes heeft gemaakt.

© photonews

"Ik zeg niet dat de theorie van Tedesco fout is geweest", aldus de 63-voudig Rode Duivel in Het Laatste Nieuws. "Maar de praktijk was dat alleszins wel. En waarom heeft hij tot aan de rust gewacht om te corrigeren?"

Degryse merkt dan ook op dat Tedesco niet uit zijn fouten leert. "Ik vraag me af of er verbetering mogelijk is. ZIjn aanpak is nu al héél vaak vreemd én niet de juiste gebleken."

Wat gaat Vincent Mannaert doen met de positie van Domenico Tedesco?

"Tedesco moet dringend eens op de rooster gelegd worden", besluit de voormalige aanvaller. "Ik denk dat Vincent Mannaert dat ook zal doen. Of Tedesco daar zelf open voor staat? Ik denk dat hij zal moeten."