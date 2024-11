🎥 Vinicius geen matchwinnaar voor Brazilië door 'schuld' van ex-speler uit Jupiler Pro League

Brazilië heeft 1-1 gelijk gespeeld tegen Venezuela. Vinicius werd de grote antiheld van de avond.

Brazilië kwam vlak voor de rust op voorsprong via Raphinha. De uitblinker van FC Barcelona scoorde vanop een vrijetrap. Meteen na de rust werd het 1-1.

In de 62ste minuut kregen de Brazilianen een strafschop. Vinicius dwong die af en wou zelf scoren, maar hij miste. Rafael Romo, die nog bij Beerschot en OH Leuven speelde, pakte de penalty.

“We willen ons als ploeg excuseren tegenover de meegereisde fans. Zij staan altijd aan onze zijde”, zei de speler van Real Madrid.“Dit is een moeilijke periode voor ons en voor mezelf. Ik ken mijn potentieel en weet wat ik kan betekenen voor de nationale ploeg. Maar momenteel ontbreekt het wat aan vertrouwen, en dan is het moeilijker om tot goals, assists en goede prestaties te komen.”

De kwalificatie komt door het gelijkspel echter niet in gevaar. “Maar we kunnen niet op deze manier spelen en punten verliezen. We willen Brazilië zo snel mogelijk uit deze situatie halen”, aldus nog Vinicius.

“We moeten nu allemaal snel naar huis en nadenken over hoe we ons land weer aan de top kunnen brengen.” De beelden van de gemiste str kan je hieronder bekijken.