📷 Duel tussen Nederland en Hongarije stopgezet door medisch noodgeval

De wedstrijd tussen Nederland en Hongarije was amper enkele minuten bezig toen plots alle aandacht ging naar de Hongaarse bank.

Daar was een staflid dat dringend medische verzorging nodig had. Volgens de eerste berichten zou het staflid gereanimeerd zijn.

Er werd een tent rond de bank van de Hongaarse bank geplaatst. De spelers wachtten gespannen af hoe het met de persoon ging.

De wedstrijd werd eventjes stopgezet. Toen de man gereanimeerd was, werd hij in de catacomben weggebracht. Hoe zijn toestand is, is momenteel niet duidelijk.

We hopen alvast dat het allemaal weer goed komt. Veel sterkte alvast!

Horrific scenes right now as a person on the bench of Hungary needs immediate medical treatment.



Prayers are with him. pic.twitter.com/LnPSessBQs