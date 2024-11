Tedesco vertelt de enige echte reden waarom Romelu Lukaku niet speelt tegen Israël

Geen Romelu Lukaku tegen Israël in de Nations League. De Rode Duivel reisde niet mee af naar Hongarije.

Romelu Lukaku is één van de vijf Rode Duivels die de selectie verlaten en niet inzetbaar zijn tegen Israël. Dat maakte de voetbalbond vanmiddag bekend.

Van Romelu Lukaku was vooraf al gezegd dat hij geen twee keer 90 minuten zou spelen, maar blijkbaar heeft zijn afwezigheid niks te maken met een zogezegde afspraak die op voorhand geregeld werd.

Dat maakte bondscoach Domenico Tedesco bij Gilles De Bilde bekend, vlak voor de persconferentie van de Rode Duivels.

“Romelu Lukaku heeft een knieprobleem, Amadou Onana sukkelt met de voet - hij zal ook de komende weken out zijn. Na de wedstrijd tegen Italië bleek ook dat Maxim De Cuyper een ontsteking aan de achillespees heeft”, klinkt het.

De geruchten over de afspraak rond Lukaku ontkent de Duitser ten stelligste. “Dat is niet waar. Hij wilde absoluut spelen tegen Italië, maar achteraf kreeg hij last van een ontsteking. Een van de komende dagen krijgt hij een injectie. Daarna kan hij vier à vijf dagen niet trainen of spelen. Het is zeker niet gepland.”