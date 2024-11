Zeer pijnlijk: Rode Duivels leveren straks slechtste rapport sinds 2009

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

België heeft donderdag verloren van Italië in de Nations League. De Rode Duivels sluiten straks hun 2024 af. Hun rapport van dit jaar ziet er niet geweldig uit...

Op zondag zullen de Rode Duivels hun 2024 afsluiten met een wedstrijd tegen Israël. Het is een understatement om te zeggen dat het afgelopen kalenderjaar niet aan de verwachtingen voldeed.

In 13 wedstrijden hebben de Duivels slechts 4 keer kunnen zegevieren, met een trieste gemiddelde van slechts 1,23 behaald punt per wedstrijd. Te weinig eigenlijk.

Dit gemiddelde is het slechtste in... 15 jaar. Het is nodig om terug te gaan naar 2009 om een vergelijkbare balans te vinden.

Deze moeilijke periode eindigde met een gemiddelde van 1,08 punt per wedstrijd, met slechts vier overwinningen op 12 wedstrijden en 7 nederlagen. Deze situatie werd verergerd door een opvallende instabiliteit op de positie van bondscoach, met drie trainers (Vandereycken, Vercauteren en Advocaat).

Een overwinning tegen Israël dit weekend zou het gemiddelde wel iets doen stijgen, naar 1,36 punt per wedstrijd.