Details rond transfer van Kevin Denkey uitgelekt: dit zal hij gaan verdienen in de MLS

Kevin Denkey speelt al langer dan verwacht bij Cercle Brugge. De topschutter van vorig seizoen hoopte deze zomer al een mooie transfer te versieren, maar die komt er nu in januari.

Een overeenkomst is er al wel. Denkey zal naar FC Cincinnati in de MLS trekken. Cercle Brugge verpulvert zijn transferrecord ook meteen want het zal bijna 17 miljoen euro opstrijken voor de spits.

Maar niet alleen het transferrecord van de Vereniging sneuvelt, ook dat van de MLS. Hij wordt de duurste speler ooit in de geschiedenis van de Amerikaanse hoogste klasse. Cercle bedong 10% op de doorverkoop.

🇺🇸🤝🇧🇪 Thanks to the agreement between #CercleBrugge and FC Cincinnati, Kevin Denkey becomes the most expensive transfer in MLS history. The Greens & Blacks will receive nearly €17 million from the deal, with 10% of any future resale. As for the Togolese international, the… pic.twitter.com/pFPpWjtImF