OFFICIEEL: Ajax heeft uitstekend nieuws te melden over Mika Godts

Mika Godts heeft zijn krabbel gezet onder een contract tot medio 2029 bij AFC Ajax. Dat hebben De Godenzonen laten weten via de sociale media.

De 19-jarige flankaanvaller maakte in 2023 de overstap van KRC Genk naar Ajax. De Nederlanders betaalden amper één miljoen euro voor het Belgische goudhaantje.

