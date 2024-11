Peter Vandenbempt stelt zich belangrijke vraag bij Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku

De Rode Duivels gingen zondagavond onderuit tegen Israël. Een nederlaag waar we toch niet echt op voorbereid waren.

De wedstrijd van België tegen Israël is er eentje om snel te vergeten. De 1-0 nederlaag kan gezien worden als een nieuw dieptepunt, hoewel ook niet vergeten mag worden dat er heel wat afwezigen waren.

"Dit was niet het echte Belgische elftal en ik hoop toch dat we die ploeg terug zullen zien wanneer we in maart aan de bak moeten in de barragewedstrijden", vertelde Peter Vandenbempt bij Sporza. "Maar je krijgt momenteel toch een akelig en onbehaaglijk gevoel bij deze situatie, zeker wanneer je, zoals ik, al wat langer meedraait."

"En die vele afzeggingen dragen daar toch toe bij. Opeens denk je terug aan de periode rond het jaar 2002, waarin spelers ook om de haverklap verstek lieten gaan omdat ze niet meer graag bij de nationale ploeg speelden of een klein pijntje hadden."

De Rode Duivels zitten in een zeer lastige situatie op dit moment. Tegen Israël werd ook duidelijk dat er creativiteit ontbrak. Zo misten ze spelers als Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku enorm.

"Kijk, België is op dit moment niet meer het nummer zes van de wereld. Eerder het nummer vijftien tot twintig. De toekomst van de ploeg staat of valt op dit moment toch ook met de keuze van enkele spelers, zoals Kevin De Bruyne of Romelu Lukaku, om toch nog niveau te halen. Maar willen ze deze ploeg nog dragen?", vraagt Vandenbempt zich af.