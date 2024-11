RECONSTRUCTIE: Zo bleef de contractverlenging van Marc Overmars bij Antwerp FC (lang) onder de radar

Marc Overmars is opnieuw aan de slag. De schorsing van de sportief directeur van Antwerp FC liep afgelopen zaterdag af. En ondertussen ligt hij plots ook tot 2027 vast op De Bosuil?

Het was de voorbije dagen héél duidelijk in diverse media: het contract van Marc Overmars bij Antwerp FC werd stilzwijgend verlengd tot medio 2027. Hoe is dat precies in zijn werk gegaan?

Het oorspronkelijke contract van Overmars in Deurne-Noord liep tot medio 2026. Daar is stilzwijgend een jaartje aan toegevoegd. Hoe en wat? Het is een uitloper van de dubbel - titel en bekerwinst - van Antwerp in 2023.

© photonews

The Great Old koos er het voorbije jaar bewust voor om niet te communiceren. Overmars zat namelijk een schorsing uit van een jaar. Die uitspraak kwam er na grensoverschrijdend gedrag uit zijn tijd bij AFC Ajax.

Antwerp heeft met de contractverlenging wel een héél duidelijk signaal. Ondanks de (uitgezeten) schorsing en de hartproblemen van Overmars wil The Great Old op lange termijn door met de Nederlander. En vice versa.

Is de schorsing van Marc Overmars uitgezeten?

Tot slot: Overmars is sinds afgelopen zaterdag opnieuw aan de slag. De Nederlander was nooit helemaal weg op De Bosuil, maar hij mag nu ook fysiek terug in zijn kantoor gaan werken aan de toekomst van Antwerp.