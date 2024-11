Anderlecht gaat zijn sterspeler waarschijnlijk verliezen: "Interesse uit de Bundesliga en de Premier League"

Anderlecht heeft de afgelopen weken zijn vorm teruggevonden, en dat is grotendeels te danken aan de doelpunten van Kasper Dolberg. De Deen verkeert in zeer goede vorm.

Toen Kasper Dolberg bij Anderlecht tekende, waren er velen die zich afvroegen wat zo'n speler in België kwam doen. De Deense aanvaller was een van de grote talenten op zijn positie toen hij bij Ajax Amsterdam speelde, voordat hij een beetje verdwaalde bij OGC Nice en Sevilla.

Zelfs na deze zijpaden was zijn verschijning in het Lotto Park een verrassing, en de eerste grote slag van Jesper Fredberg. Sindsdien heeft Dolberg zijn ups en downs gehad, maar heeft over het algemeen zijn de beloftes waargemaakt: elegantie en doelpunten.

Dit seizoen stapelt de Deen de doelpunten op, paradoxalerwijs vooral sinds het vertrek van zijn landgenoot Brian Riemer met wie hij zo close was. Hij heeft 12 doelpunten gescoord in 20 wedstrijden in alle competities, waarvan met name 8 in de laatste 3 wedstrijden.

Niet verrassend, gezien zijn profiel en waardering, trekt Kasper Dolberg dus de aandacht. Volgens Sky Sports Germany zou de Deense aanvaller Anderlecht naar verwachting niet langer blijven na dit seizoen: hij zou klaar zijn om naar een grotere competitie te gaan. Zowel Bundesliga-clubs als Premier League-clubs tonen al interesse in hem.

Er is geen afkoopclausule opgenomen in zijn contract, dat loopt tot 2027: RSC Anderlecht zal dus de touwtjes in handen hebben bij de onderhandelingen. De waarde van Kasper Dolberg wordt geschat tussen de 10 en 15 miljoen euro (Transfermarkt schat hem op 10 miljoen, wat een beetje laag lijkt).

Een van de grote uitdagingen voor Olivier Renard komende zomer zal dus zijn om zijn sterspits voor een eerlijke prijs te verkopen... en dan een waardige vervanger voor hem te vinden!