Kan onze landgenoot dit negeren? 'Na Real Madrid volgt ook deze absolute grootmacht Vincent Kompany van héél dichtbij'

Vincent Kompany jaagt dit seizoen met Bayern München op prijzen. Onze landgenoot geniet ondertussen interesse van Real Madrid. Maar het is niet de enige Europese grootmacht die hem van héél nabij aan het opvolgen is.

We schreven eerder al dat Real Madrid Vincent Kompany aan het volgen is. The Prince is dan wel niet de eerste keuze om Carlo Ancelotti op te volgen in het Estadio Santiago Bernabeu, maar Kompany staat wél op de lijst met kandidaten.

Maar er is nog méér nieuws. Volgens de Engelse media staat ook Manchester City nog steeds in héél nauw contact met de voormalige Rode Duivel. Kompany is één van de kandidaten om Pep Guardiola op te volgen bij The Citizens.

Het contract van Guardiola in het Etihad Stadium loopt aan het einde van het seizoen af. Bovendien is er onduidelijkheid troef als het over een mogelijke contractverlenging gaat. Zo zou Guardiola een contractvoorstel gekregen hebben, maar staat er één héél duidelijke voorwaarde in.

Terug naar Kompany. De voormalige coach van RSC Anderlecht heeft een lopend contract tot medio 2027 bij Bayern München. Kort door de bocht: Kompany denkt er zelfs niet aan om Der Rekordmeister nu al te verlaten.

Keert Vincent Kompany véél vroeger dan verwacht terug naar Manchester City?

Alhoewel? Het gaat natuurlijk over Manchester City. The Prince voetbalde tussen 2008 en 2019 voor The Citizens, groeide er uit tot aanvoerder en clubicoon én is anno 2024 nog steeds een ware held voor de fans van Manchester City. Misschien dan toch?