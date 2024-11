KBVB ging nog zwaarder in de fout dan gedacht bij contract Tedesco: 'Clausule vervallen'

Op donderdag 28 november komt de Raad van Bestuur van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) bijeen om te beslissen over het lot van Domenico Tedesco. De Duits-Italiaanse bondscoach ligt zwaar onder vuur na een teleurstellend EK en tegenvallende resultaten in de Nations League.

Hoewel zijn sportieve prestaties een belangrijk discussiepunt zijn, blijkt het financiële plaatje het grootste struikelblok te vormen. Tedesco’s contract werd vlak voor het EK verlengd, wat nu voor de KBVB een dure zaak dreigt te worden.

Zijn ontslagvergoeding is gebaseerd op zijn jaarloon en zou momenteel 1,45 miljoen euro bedragen. Met een berg schulden op de balans kan de voetbalbond zich zo’n uitgave nauwelijks veroorloven. Toch zou er ruimte zijn om te onderhandelen over een lagere premie, al wordt verwacht dat het bedrag in elk geval boven het miljoen blijft.

Volgens Het Laatste Nieuws ging de voetbalbond echter zwaar in de fout door een cruciale clausule te laten vervallen. In eerdere contractonderhandelingen was er sprake van een ontslagclausule die de premie bij ontslag beperkte tot 850.000 euro. Deze clausule is echter niet verlengd, waardoor de financiële last bij een eventueel ontslag fors is opgelopen.

De situatie zet extra druk op de Raad van Bestuur, die naast sportieve overwegingen ook het financiële belang van de bond moet bewaken. Een ontslag van Tedesco zou een nieuwe klap betekenen voor de al wankele begroting van de KBVB. Het wordt dus afwachten of de bond bereid is om het hoge prijskaartje te betalen of kiest voor een andere oplossing.

De afloop van deze kwestie wordt op 28 november duidelijk. Het lijkt erop dat de toekomst van Tedesco bij de Rode Duivels niet alleen afhangt van zijn prestaties, maar ook van de financiële rekbaarheid van de voetbalbond. Een oplossing zonder verdere schade is allesbehalve evident.