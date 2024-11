Remco Evenepoel stuurt verrassende boodschap naar nieuwe Rode Duivel en die reageert geëmotioneerd: "Remco heeft veel betekend voor mij"

Remco Evenepoel en Cyril Ngonge, beiden 24, delen een verleden als jeugdspelers bij Anderlecht. Ondanks dat hun wegen zich splitsten toen Evenepoel voor het wielrennen koos, bleef de band tussen de jeugdvrienden sterk.

Ngonge, die begin oktober debuteerde bij de Rode Duivels, kreeg recent een hartverwarmende videoboodschap van Evenepoel te zien tijdens een interview met RTBF.

“Hallo, Cyrilou", opende Evenepoel in de video. “Ik ben enorm trots op jou. Bij Napoli spelen en debuteren bij de Rode Duivels, dat zijn zaken waar we als kind samen van droomden. Het doet me plezier om te zien dat je je dromen waarmaakt. Ik hoop je snel weer te zien, misschien in Italië wanneer ik in de buurt ben voor een wedstrijd.”

De boodschap raakte Ngonge diep. “Ongelooflijk", reageerde hij zichtbaar geëmotioneerd. “Remco heeft veel betekend voor mij. We waren erg close als kinderen en hebben vaak bij elkaar overnacht."

"Het is mooi om te zien dat hij me nog steeds volgt en vice versa. Zijn prestaties in het wielrennen zijn indrukwekkend, de manier waarop hij de sport verandert is uniek. Die mentale weerbaarheid had hij als voetballer al.”

Ngonge sloot af met lof voor zijn jeugdvriend: “Ik heb enorm veel respect voor Remco. Hij is meer dan welkom om een wedstrijd van de Rode Duivels of Napoli bij te wonen. Zijn steun en boodschap betekenen veel voor mij.”