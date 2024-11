Zware klap voor Club Brugge-speler: net terug en mogelijk weer lang out

Club Brugge moet opnieuw vrezen voor een langdurige afwezigheid van Bjorn Meijer (21). De Nederlandse verdediger viel maandagavond geblesseerd uit tijdens een wedstrijd van Jong Oranje tegen leeftijdsgenoten uit Engeland.

Bij een sprint op de linkerflank leek Meijer zich te verstappen, waarna hij met zichtbaar veel pijn naar zijn bovenbeen greep en direct gewisseld moest worden. De nieuwe blessure komt hard aan, zeker gezien Meijers recente terugkeer na een zware knieblessure.

Pas drie weken geleden maakte hij zijn wederoptreden voor Club Brugge in de bekerwedstrijd tegen Belisia Bilzen. Daar toonde de linksachter meteen zijn waarde met een goal en twee assists, na meer dan vijf maanden langs de kant te hebben gestaan.

Ook in de competitiewedstrijd tegen Beerschot bewees hij zijn klasse met twee assists. Maar nu dreigt opnieuw een periode van revalidatie. Het is niet de eerste keer dat Meijer met tegenslag kampt. Begin vorig seizoen vocht hij zich al terug na pubalgie, en na een knieoperatie eerder dit jaar hervatte hij in oktober de groepstrainingen.

Zijn terugkeer werd met veel enthousiasme onthaald, maar de vraag is nu hoe ernstig de huidige kwetsuur is en hoe lang de verdediger uit de roulatie zal zijn. Club Brugge wacht op duidelijkheid over de schade.

Ondertussen blijft de concurrentie op de flanken groot bij Blauw-Zwart. Rode Duivel Maxim De Cuyper heeft zich stevig in de basis genesteld, terwijl jongeling Joaquin Seys steeds vaker indruk maakt.