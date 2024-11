Anthuenis ziet één groot vraagstuk voor Tedesco: Zal Vanhaezebrouck, Preud'homme of Clement dat kunnen?

Michel Preud'homme, Hein Vanhaezebrouck, Philippe Clement, of toch maar een buitenlander? Het rijtje met mogelijke opvolgers voor Domenico Tedesco groeit aan.

Al blijft het in de eerste plaats afwachten wat de Belgische voetbalbond zal doen. Omwille van budgettaire beperkingen zou het zomaar kunnen dat de bondscoach gewoon aanblijft.

Aimé Anthuenis is er 80 ondertussen. Hij was bondscoach van de Belgische ploeg tussen 2002 en 2005. Ook hij maakte een heel moeilijke tijd door bij de Rode Duivels.

Hij begrijpt dan ook als geen ander de situatie van Tedesco. “Veel mensen zouden Tedesco graag ontslagen zien en ik hoor veel namen voorbij komen om hem te vervangen: Vanhaezebrouck, Preud'homme, Clement…”, zegt de ex-trainer aan La Capitale.

Dat ze Belg zijn moet volgens Anthuenis ongetwijfeld een voordeel zijn om de nationale ploeg te leiden, maar de zorgen blijven toch gigantisch groot. Dat ze Belg zijn zal die niet oplossen.

“Wie ook de bondscoach van België wordt, hij zal met dezelfde problemen te maken krijgen. Het grootste probleem van de nationale ploeg op dit moment is de verdediging. In een paar jaar tijd zijn we Kompany, Vermaelen, Alderweireld en Vertonghen kwijtgeraakt.”

Volgens Anthuenis is er een tovenaar nodig om op korte termijn een solide verdediging te bouwen. “Ik kan je niet vertellen of we door moeten gaan met Tedesco of niet, maar één ding is zeker: we moeten accepteren dat ons nationale team in een dip zit en tijd nodig heeft om weer op te bouwen.”