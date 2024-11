Afwezig sinds augustus, maar klaar om dit weekend te starten: Ivan Leko kan rekenen op een belangrijke terugkeer bij Standard

Standard hervat de competitie tegen Cercle Brugge deze zaterdag. De ziekenboeg van de Rouches raakt langzaam leeg.

De afgelopen weken heeft Ivan Leko geen geluk gehad met zijn selectie. Veel verdedigers waren geblesseerd, waardoor de Kroaat moest improviseren, met name tijdens de laatste verplaatsing naar Gent, en we weten allemaal hoe dat afliep.

Hoewel Nathan Ngoy en Alexandro Calut niet snel zullen terugkeren, evolueert de situatie van de andere geblesseerden. Boli Bolingoli is terug en zelfs klaar om te starten volgens SudInfo.

De voormalige verdediger van KV Mechelen keerde terug naar trainingen voor de interlandbreak, maar was nog niet klaar om zijn plek in het team in te nemen. Dit zou wel eens het geval kunnen zijn tegen Cercle Brugge.

Bates nog steeds onzeker

Bolingoli is afwezig sinds 18 augustus, toen hij een spierscheur opliep. Bij Mechelen had hij bijna een volledig seizoen gemist. Zal zijn lichaam hem dit keer wel toelaten om enkele wedstrijden na elkaar te spelen?

Het zal pas op het laatste moment duidelijk worden of David Bates beschikbaar is. De 28-jarige Schot, een sterkhouder in de verdediging sinds het begin van het seizoen, maar klaagt nog steeds over zijn knie en is opnieuw twijfelachtig.