"Dat vind ik erover": Jan Ceulemans spreekt klare taal over nieuwe generatie Rode Duivels

De sfeer rond de Rode Duivels bereikt een absoluut dieptepunt. Tegenvallende resultaten zorgen volgens Jan Ceulemans voor het nodige paniekvoetbal.

Een teleurstellend EK en een heel zwakke campagne in de Nations League hebben de Rode Duivels achter de rug. De supporters verwachten duidelijk meer van de nationale ploeg.

Alleen moeten we ons de vraag stellen of dat wel mogelijk is. Dat er geroepen wordt om het ontslag van Domenico Tedesco is logisch, dat is nu eenmaal de wet van het voetbal, maar of het dé oplossing is, is maar zeer de vraag, aldus Jan Ceulemans.

Hij ziet een groot probleem bij de nieuwste generatie Rode Duivels. “Ik heb het gevoel dat we deze ploeg een beetje overschatten”, vertelt Ceulemans aan Het Nieuwsblad. “We laten het wat meer afweten, ook tegen landen waar de zogeheten Gouden Generatie altijd van won.”

Al zaten de omstandigheden in de laatste wedstrijden ook helemaal niet mee. “Als er dan nog een paar jongens ontbreken, helpt dat niet. Dat allemaal in de trainer zijn schoenen schuiven, vind ik erover.”

“We hebben geen ploeg meer die over iedereen heen loopt. Ik zou Tedesco nog even de kans geven. Ik zie niet wie het zomaar meteen beter zou doen”, besluit de Caje.