John Textor gaat boekje te buiten waardoor RWDM boete krijgt opgelegd

John Textor is de eigenaar van RWDM. Een wedstrijd begin oktober kreeg voor Textor nog een vervelend staartje.

Op 5 oktober woonde John Textor de topper tussen RWDM en RAAL La Louvière bij. Dat duel eindigde op een 1-1-gelijkspel.

Bij het verlaten van het veld passeerde de assistent-scheidsrechter voorbij een razende John Textor. “Fucking asshole take a good look at the screen and see you missed. All you don't want us to score”, zou de lijnrechter naar zijn hoofd gekregen hebben.

Volgens de verdediging wou Textor met de man in gesprek gaan, maar werd dat geweigerd. Daarna heeft hij zich boos gemaakt, maar was dat eigenlijk niet gericht op de assistent.

Het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal heeft RWDM dan ook 2.500 euro boete opgelegd voor de scheldtirade van John Textor aan het adres van de scheidsrechters.

Ze volgden de verklaringen van de lijnrechter en gaven geen gehoor aan de uitleg van de verdediging, met de boete tot gevolg.