Mousa Dembélé blikt terug op het WK 2018 en zijn grootste spijt, waar hij zelf mea culpa voor sloeg: "Zelfs het makkelijkste lukte me niet"

De nederlaag tegen Frankrijk in de halve finale van het WK 2018 zal voor altijd een van de grootste spijtbetuigingen blijven voor het Belgische voetbal. Mousa Dembélé heeft zijn gedachten over die wedstrijd gedeeld.

"Aan mijn kant is er nooit echt rivaliteit geweest met Frankrijk", relativeert hij meteen. "In Vlaanderen voelen we die dualiteit niet. Het is meer het geval in Wallonië. Voor de Vlamingen gaat de rivaliteit misschien over Nederland, op zijn best", legt hij uit aan So Foot.

Toch deed dit verlies heel veel pijn. Want meer dan de tegenstander, was het een unieke kans om een WK-finale te spelen. Op die dag speelde Dembélé zijn enige wedstrijd van het toernooi na die tegen Engeland, waar Roberto Martinez had geroteerd.

En die dag speelde hij ondermaats, daar twijfelt hij niet aan: "Ik had een belangrijke tactische rol: ik moest ballen ontvangen, spelers uitschakelen, linies doorbreken. De coach gaf me veel verantwoordelijkheden en ik wilde hem niet teleurstellen. Mentaal maakte ik een fout: ik legde mezelf enorm veel druk op. Tijdens de wedstrijd forceerde ik acties die ik normaal niet onderneem, ik dribbelde op ongepaste momenten. Zelfs de eenvoudige handelingen lukten me niet."

Te veel te bewijzen?

Was de aanpak van Martinez wel gepast? De coach had me verteld dat ik de kwartfinale tegen Brazilië zou spelen, voordat hij van gedachten veranderde. Tegen Frankrijk was ik dus te gemotiveerd. Misschien omdat het een halve finale was, misschien omdat ik de vorige wedstrijd niet had gespeeld en mijn niveau wilde bewijzen", onthult Dembélé.

Tegen de Fransen konden de Rode Duivels niet rekenen op iemand die normaal een rustpunt is op het middenveld: "Normaal ben ik ontspannen, vol vertrouwen aan de bal, maar die dag wilde ik laten zien dat ik in staat was om een man uit te spelen, twee mannen... Maar wanneer we enkele ballen verliezen, begin je te piekeren. Samengevat: we hebben verloren en ik was niet goed."