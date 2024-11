Simon Mignolet heeft al enkele stevige knopen over het einde van zijn carrière doorgehakt

Simon Mignolet ligt nog tot 2026 onder contract bij Club Brugge. Het is koffiedik kijken wat de toekomst brengen zal.

Simon Mignolet is zelf bijzonder tevreden over het niveau dat hij zelf nog haalt. Al speelt hij nu ook op een andere manier dan vroeger.

“Met ouder worden, breng je jezelf in betere posities, waar je vroeger wellicht mindere keuzes maakte die je dan weer makkelijker atletisch - sprongkracht, reactiesnelheid… - kon goedmaken”, klinkt het in de Krant van West-Vlaanderen.

En de doelman weet heel goed wat hij wil. “Wat ik al zeker weet: ik ga niet afzakken. Als het niet meer lukt op het hoogste niveau doe ik wel iets anders in de voetbalwereld.”

Ook een job als trainer ziet hij niet zitten. “Ik word geen trainer. Want dan ben je nog minder bij je gezin. Maar verder hou ik alles open. Ik heb de Pro League Business school afgemaakt, ik heb de trainerscursussen A en B gevolgd, er is ons koffiemerk… ik kan veel richtingen uit.”

Of hij na 2026 nog doorgaat is nog niets beslist. Dat zal pas op dat moment gebeuren. “Vorig jaar was ik door die hamstringblessure enige tijd out - langer dan nodig omdat ik door de precaire situatie waarin de ploeg zich bevond té snel wilde terugkeren - maar momenteel ben ik heel blij hoe mijn lichaam zich op mijn leeftijd met twee wedstrijden per week gedraagt, dat het nog steeds op niveau presteert.”