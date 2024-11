Vier maanden zonder Rode Duivels: dat zal iedereen goed doen!

De interlandbreak is eindelijk voorbij en daarmee eindigt een van de slechtste reeksen wedstrijden van de "moderne tijd" van de Rode Duivels. Belangrijk is dat het nu 4 maanden zal duren tot de volgende wedstrijden, en dat is een welgekomen pauze.

Is 2024 het ergste jaar voor de Rode Duivels geweest sinds... het tijdperk Wilmots? Moeilijk te zeggen. We herinneren ons 2021, waarin de Rode Duivels werden uitgeschakeld in de kwartfinales van het EK en werden uitgeschakeld door Frankrijk in de halve finale van de Nations League. Maar tenminste had België Portugal uitgeschakeld in de 8ste finale van het EK 2020 en had het de finale van de Nations League bereikt. De kwalificatiecampagne voor het WK 2022 verliep ook zeer goed.

We herinneren ons natuurlijk ook 2022 en de uitschakeling in de groepsfase van het WK, voorafgegaan door die vernederende nederlaag in een oefenwedstrijd tegen Egypte. De interne crisis binnen de Belgische groep voorspelde al de ego-explosies uit het tijdperk Tedesco - maar op zijn minst bleef de band met enkele figuren van de Gouden Generatie intact, in de hoop dat het post-Martinez-tijdperk alles zou veranderen.

Dat is waarschijnlijk de reden waarom 2024 wordt ervaren als een complete ramp. Het jaar na het fiasco van Qatar was hoopvol: de Tedesco-mania was echt, vanaf die indrukwekkende overwinning in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Duitsland. Zelfs de zaak Courtois, die in juni 2023 uitbrak, tastte het imago van de bondscoach niet aan: het Belgische publiek zag over het algemeen de Real Madrid-doelman als de grote schuldige. Iedereen hoopte dat het EK 2024 goed zou verlopen en de nieuwe generatie zou lanceren.

Snel 2024 vergeten

Er is geen reden om terug te kijken op het afgelopen jaar. Het EK 2024 was een fiasco, de keuzes en communicatie van Tedesco begonnen iedereen - publiek, media en... spelers - te verliezen, en de Nations League-campagne dreigt ons naar de 'Europese tweede divisie' te duwen. De vervreemding tussen de Rode Duivels en hun publiek is bijna even groot als die tussen dit publiek en de bondscoach, die wordt bekritiseerd en die moeite zal hebben om aan te blijven.

Maar vooral België, net als andere landen (denk aan Frankrijk, waar de crisis ondanks goede resultaten smeult), heeft te maken gehad met een echte 'voetbaloverbelasting'. Drie opeenvolgende interlandpauzes, van september tot november: dat was te veel. Na het absolute fiasco van het EK, slechts 2 maanden wachten tot de eerste wedstrijden was geen cadeau: òf de Duivels heroverden onmiddellijk hun publiek... òf ze vergrootten de kloof. De tweede optie heeft de overhand gekregen, vooral met die beschamende nederlaag in Frankrijk en een nieuwe 'affaire', ditmaal met Kevin De Bruyne.

Voor KDB en Lukaku leken de Nations League-wedstrijden te snel te komen na het EK 2024. Het leek alsof ze meer tijd nodig hadden om op adem te komen en de mentale reset te maken die nodig was, een beetje zoals het publiek. En alles werd alleen maar erger naarmate de catastrofale Nations League-campagne vorderde. Elke maand waren de herenigingen met het nationale team kouder, minder opwindend. Deze vrijdag, normaal gesproken zo langverwacht wanneer Domenico Tedesco zijn 23 namen onthult, was bijna een karwei.

Vrijdag zal de identiteit worden onthuld van de toekomstige tegenstander van België, voor een cruciale wedstrijd: een Nations League-play-off. Natuurlijk is degradatie naar de tweede divisie niet het einde van de wereld - Engeland heeft het gedaan en lijkt sterker dan ooit te zijn. Het zou echter een mislukking zijn, dat staat buiten kijf. Waarschijnlijk, als hij tot dan toe aanblijft, de laatste mislukking van Tedesco. Maar tenminste zal deze play-off pas over 4 maanden plaatsvinden. In de tussentijd zullen de gemoederen bedaren, hebben de leiders de tijd gehad om hun enthousiasme terug te vinden... en zal de selectieaankondiging - van Tedesco of iemand anders - eindelijk met spanning worden gevolgd. Althans, dat hopen we...