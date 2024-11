Belgische traditieclub in gevaar? "Medicijn voor ploegen bij wie ze op bezoek gaan, het kan fout aflopen"

Het gaat ook dit seizoen niet goed met Standard de Liège. De eens zo fiere club en tienvoudig landskampioen staat amper negende in de stand en de play-downs lijken dichterbij dan play-off 1. Ook het spel is gewoon onder de maat.

Vlak voor de interlandbreak werd pijnlijk verloren op bezoek bij KAA Gent en dus is het dit weekend tegen Cercle Brugge alle hens aan dek om niet nog dieper weg te zakken in de stand.

Ik mis het Standard van vroeger

“Ik mis het Standard van vroeger, die gedachte kwam echt naar boven. De club van vroeger, uit de tijd van Steven Defour en dergelijke. Het gaat al zo lang minder”, aldus Joris Brys in 90 Minutes. En hij werd bijgetreden door de andere gasten.

“Standard is een medicijn voor ploegen waar ze op bezoek gaan. Het is paracetamol, een bruistabletje voor ploegen die eens willen winnen”, pikte Filip Joos in. “En ze moeten opletten, want het kan ook fout aflopen … trek er de twee punten van STVV eens af. Ze zijn wat mij betreft niet beter dan OH Leuven of STVV.

Steven Defour reageert ook

En ook voor Steven Defour zelf doet het pijn. “Als je dat stadion op Sclessin binnenwandelde, dat grauwe gewoon … die ploeg moet op hetzelfde niveau van de supporters zijn en dat is nu niet het geval. Nu zijn de fans ook vooral bezig met de boel op stelten te zetten, er is zelfs wat gelatenheid.”

“Als er bij ons zo’n nederlaag gebeurde met 5-0 bij Gent, dan moesten wij niet buitenkomen … en nu is er gelatenheid.” Er zijn volgens alle analisten ook weinig spelers waar de fans zich kunnen mee identificeren.