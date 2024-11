Bij KAA Gent beleefde Anderlecht-coach David Hubert zijn meest verschrikkelijke periode: "Louwagie wou me desnoods aan een louche club verkopen"

We hebben David Hubert leren kennen als een vriendelijk man, een coach die openstaat voor discussie en die nooit uit zijn rol valt. Als speler deed hij dat één keer, door de omstandigheden waarin hij zat. En dat was bij de tegenstander van dit weekend: KAA Gent.

Hubert kwam na blessureleed bij Genk bij Gent terecht. Daar liep het aanvankelijk wel goed, maar toen Mircea Rednic er coach werd, veranderde alles. Rednic passeerde Hubert en wou hem zelfs niet meenemen op winterstage.

Op kerstavond kreeg Hubert van manager Michel Louwagie het nieuws dat hij wél mee moest op stage. “Louwagie noemde het een misverstand, maar ik wist beter. Rednic had me al gezegd dat hij me niet nodig had. We hebben nog champagne gedronken met de familie, maar plezant was het niet. Mijn vriendin wilde de coach het liefst een klap geven", vertelde Hubert daarover op stage in Spanje.

Niet veel later werd hij verhuurd aan het Israëlische Hapoel Beer Sheva. Toen Hubert na dat seizoen terugkeerde, was de situatie weinig verbeterd. Onder de nieuwe coach Hein Vanhaezebrouck was er geen plaats meer voor hem. “De kern was uitpuilend, maar David was nooit een probleemgeval", zegt Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad. “Met Sven Kums en Hannes Van der Bruggen hadden we al voldoende middenvelders. Voor hem was er geen ruimte meer.”

Hubert stond voor een transfer, maar weigerde aanbiedingen via obscure makelaars. “Louwagie wilde me verkopen, desnoods aan een louche Griekse club. Die voorstellen weigerde ik koppig, ook al maakte men me het leven zuur", aldus Hubert.

De moeilijke periode liet diepe indrukken na, maar de ervaringen hebben Hubert ook gesterkt. Vandaag leidt hij Anderlecht met dezelfde professionele instelling die hem als speler kenmerkte. “Gent heeft me veel geleerd, ook over hoe het niet moet. Dat neem ik mee in mijn huidige rol als coach", besluit hij.