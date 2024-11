Ivan Leko moet heikele kwestie oplossen bij Standard: dit heeft hij er over te zeggen op persconferentie

Matthieu Epolo loopt het risico zijn basisplaats tegen Cercle Brugge te verliezen dit weekend. Iets wat al enkele weken onvermijdelijk lijkt, want de doelman blunderde al meermaals ferm. Wat heeft Ivan Leko erover te zeggen?

Het lijkt bijna vanzelfsprekend dat Arnaud Bodart dit weekend weer tussen de palen zal staan bij Standard. De fouten van Matthieu Epolo, telkens opnieuw, bleken de afgelopen weken een al te groot probleem.

Na een zware nederlaag tegen AA Gent vlak voor de internationale break is het aan de troepen van Ivan Leko om tegen Cercle Brugge de rug te gaan rechten.

Leko laat achterste van tong niet zien

"We zullen zien. Het is normaal dat de supporters aan Arnaud denken, hij was kapitein en speelde hier al zes jaar. Hij heeft de mentaliteit van Standard. Wat er deze zomer is gebeurd, is iets anders. Hij is nog steeds een speler van de club en als we hem nodig hebben, kunnen we hem gebruiken", aldus Leko op zijn persconferentie.

"Hij zou zeker weer kunnen spelen bij Standard dit seizoen. Ik denk dat hij het zou willen, hij traint goed, maar hij begrijpt ook de situatie goed. Hij is gemotiveerd en bereidt zich voor. En het bestuur? Niemand heeft me ooit gezegd dat ik Arnaud niet mocht opstellen."

Terugkeer van Bodart?

"Elke beslissing is moeilijk, maar er moet er een genomen worden. Het draait om balans, we willen het team opstellen dat zal vechten, rennen en duels winnen. Of het nu Epolo, Bodart, Poitoux of Henkinet is, dat maakt niet echt uit."