Hein Vanhaezebrouck had bij KAA Gent ongelofelijk compliment voor... Colin Coosemans

Zondag spelen RSC Anderlecht en KAA Gent tegen elkaar. Francky Vandendriessche werkte als keeperstrainer nog samen met Colin Coosemans als Davy Roef.

Francky Vandendriessche is bijzonder opgetogen met hoe Colin Coosemans en Davy Roef op dit moment bij hun respectievelijke ploegen spelen.

“Dat Roef nu zo sterk presteert, heeft alles te maken met vertrouwen. Als er negativiteit rond Davy hing, dan ging hij daar niet tegen opboksen”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Toen we in januari Schmidt haalden en Davy op de bank belandde, zat hij eigenlijk op een dood spoor. Hij dacht dat het gedaan was voor hem bij KAA Gent. Maar begin maart hebben we hem nog een kans gegeven tegen Union. En hij stond er. Hij keepte een sterke partij en was vertrokken.”

De situatie van Coosemans is eigenlijk nog straffer. Dat hij nog de nummer één zou worden bij Anderlecht, dat had niemand verwacht. “Drie jaar niet spelen, dan plots titularis worden en op dít niveau presteren... Chapeau.”

Vandendriessche zag zelfs dat Coosemans veel meer kan dan keeper zijn. “Als we op training elf-tegen-elf speelden en we misten een veldspeler, dan zei Colin: 'Geef mij maar een truitje, ik zal wel meespelen.' En hij was goéd, zeg. Hein (Vanhaezebrouck, red.) zei vaak dat je bijna geen verschil zag tussen hem en de andere spelers.”