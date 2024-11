Ramp voor Standard? 'Rouches zouden sterkhouder kunnen verliezen deze winter'

Zal Standard straks Marlon Fossey verliezen? De Amerikaanse verdediger zou de club kunnen verlaten deze winter.

Standard kent een vrij wisselvallige seizoensstart. De club moest zijn selectie opnieuw vorm geven en herbouwen na het vertrek van vele spelers vorige zomer.

Dat moesten de Rouches doen met een zeer beperkt budget. Het is namelijk geen geheim meer dat er financiële problemen zijn bij Standard. De selectie van Ivan Leko bestaat uit jonge spelers uit de eigen jeugd, diverse (transfervrije) zomeraanwinsten en ook ervaren spelers die al enkele seizoenen aanwezig zijn.

Marlon Fossey is zo'n speler die er al langere tijd bij is. De 26-jarige Amerikaanse rechtsback kwam in september 2022 over van Fulham en werd al snel een vaste basisspeler.

Marlon Fossey op weg naar de uitgaing bij Standard?

Toch zou het kunnen dat de Rouches Marlon Fossey zeer binnenkort zien vertrekken. Volgens Sudinfo is een vertrek deze winter zeer waarschijnlijk.

Fossey heeft namelijk een vertrekclausule van tussen de 6 en 10 miljoen euro en hij zou binnenkort verkocht kunnen worden om de kas te spekken. Een vertrek dat de Luikse ploeg en hun coach Ivan Leko hard zou treffen, aangezien Fossey een steunpilaar in de Luikse verdediging is.