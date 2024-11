🎥 Romelu Lukaku is duidelijk helemaal fit en beslist Italiaanse topper eigenhandig

De recente periode in de carrière van Romelu Lukaku is er één met ups en downs. Bij de Rode Duivels speelde hij ook de voorbije interlandbreak enkel tegen Italië en dus niet tegen Israël. Ondertussen is hij echter alweer helemaal fit.

Lukaku speelde wel thuis tegen Italië, maar zegde voor de interlandbreak die hieraan voorafging bewust af. Dat leverde kritiek op. Maar ondertussen is de spits van de Rode Duivels wel opnieuw helemaal fit. Lukaku doet het voor Napoli tegen Roma Dat bewees hij ook voor Napoli in het duel tegen Roma. Op papier een topper, maar de Romeinen staan dit seizoen in de buik van het klassement. Toch had de leider het niet makkelijk tegen AS Roma. Pas tien minuten na rust kon Napoli op voorsprong komen. Di Lorenzo bediende Lukaku en de Rode Duivel twijfelde niet, meteen ook het enige doelpunt in de wedstrijd en dus van levensbelang voor zijn team. 55' La dura legge dell'ex! Napoli avanti con Lukaku 🔥#NapoliRoma 1-0 pic.twitter.com/pCLGNwNtzV — Lega Serie A (@SerieA) November 24, 2024 Lukaku speelde uiteindelijk 79 minuten en blaakte van gezondheid. Ngonge van zijn kant bleef wel de hele wedstrijd op de bank. Er waren overigens nog veel meer wedstrijden in de Italiaanse competitie op zondag. Fiorentina won met 0-2 bij Como en pakt zo ook drie levensbelangrijke punten. Alle wedstrijden van de zondag voor u op een rijtje gezet hieronder: 24/11/2024 12:30 Genoa - Cagliari 2-2 24/11/2024 15:00 Torino - Monza 1-1 24/11/2024 15:00 Como - Fiorentina 0-2 24/11/2024 18:00 Napoli - AS Roma 1-0 24/11/2024 20:45 Lazio - Bologna 3-0