Komt de weg voor Philippe Clement vrij richting Rode Duivels? 'Bestuur Rangers grijpt in'

De crisis bij de Rode Duivels is helemaal compleet na het verlies tegen Israël. Er zou snel werk kunnen worden gemaakt van het ontslag van Domenico Tedesco. Philippe Clement werd al genoemd als mogelijke opvolger. Ook die zit momenteel in vieze papieren.

Het mogelijke ontslag van Domenico Tedesco hangt al een tijdje in de lucht en zou wel eens in een stroomversnelling kunnen geraken door het verlies tegen Israël.

Vincent Mannaert begint pas officieel op 1 december bij de voetbalbond, maar ondertussen wordt wel al volop gekeken naar een opvolger. En daarbij zou er volgens sommige bronnen heel snel geschakeld worden.

Rangers will reportedly hold a board meeting today to discuss Phillipe Clement's future at Ibrox. pic.twitter.com/dwvtOlSka1 — Rangers F.C. News (@thegersnewshub) November 24, 2024

Philippe Clement zou een topfavoriet zijn, maar zelf wilde hij niet ingaan op de geruchten. Ondertussen gaat het bij zijn team Rangers ook van kwaad naar erger. Tegen Dundee United werd dit weekend amper 1-1 gelijkgespeeld.

Crisisoverleg op zondag

Daardoor is de kloof met leider Celtic Glasgow na twaalf gespeelde wedstrijden al elf punten. Ook Aberdeen heeft acht punten meer, Rangers staat amper op een derde plaats. Dat is veel te weinig voor de traditieclub met een groot budget.

En dus is het crisis in de Schotse hoofdstad. Volgens Schotse bronnen zou er zondag overleg zijn geweest door het bestuur over de positie van Clement. Tot op heden is er nog geen knoop doorgehakt, maar veel respijt lijkt de Belg niet meer te hebben al blijft hij voorlopig wel op post. En als hij vrijkomt, dan kunnen de Duivels misschien wél een optie worden.