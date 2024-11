Olala, wat nu City? Invaller De Bruyne ziet met lede ogen aan hoe kanonnen bij Spurs niet zwijgen: "Geen sprookjes"

Wat moet Kevin De Bruyne nu denken over de situatie bij Man City? De Engelse landskampioen ging nu zelfs in het Etihad met de billen bloot met 0-4. Haast ongezien de laatste jaren.

Premier League

Er stonden zaterdagavond enkele boeiende affiches op het menu op de Europese voetbalvelden. Het is in Engeland en meer bepaald in Manchester dat het meeste spektakel viel te rapen. Na vier nederlagen op rij was het vertrouwen bij Man City al stevig afgenomen. Tottenham duwde het mes nog dieper in de wonde met vier doelpunten.

Twee precisiepasses en het is raak! 😋 pic.twitter.com/vTh5Ak0IBZ — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

James Maddison sloeg met zijn twee treffers de thuisploeg al tegen het canvas in de eerste twintig minuten. De City-supporters hebben de laatste jaren al heel wat comebacks gezien, maar daar kwam nu niets van in huis. Pedro Porro maakte er na rust 0-3 van. City moest de kelk tot op de bodem ledigen met de 0-4 van Brennan Johnson in extra tijd.

De kunst van het vrijlopen zonder bal - deel 2. 😍 pic.twitter.com/z6Nrtoc3Y9 — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Dodelijker kan een counter niet worden! 🎯🥵 pic.twitter.com/HaMUJv6zfu — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

"We zijn op dit moment kwetsbaar en verdedigen vooral niet goed", oordeelt Guardiola bij BBC. "In de afgelopen acht jaar waren de resultaten er, het zou een fout zijn als we onze aanpak nu zouden veranderen. Of ik wil weglopen? Absoluut niet. We moeten meer dan ooit opstaan. Er zijn geen sprookjes in het leven en in de sport. Soms moet je dit ondergaan."

"Ik weet niet wat er dit seizoen gaat gebeuren, maar ik zal geen seconde het geloof in mijn spelers opgeven", zegt de man die pas zijn contract verlenge. "Er is geen team in de wereld dat acht, negen of tien jaar achter elkaar succesvol kan zijn. Natuurlijk is niet alles in orde, maar we proberen nu vooral te analyseren en naar de volgende wedstrijd te kijken."

Spurs mept City hélemaal tegen het canvas... 🥊😵‍💫 pic.twitter.com/YpRA1FIqtH — Play Sports (@playsports) November 23, 2024

Serie A

In Italië was Milan - Juventus de in het oog springende affiche, maar de kanonnen zwegen op San Siro. Het bleef 0-0. Inter profiteerde door Hellas Verona met 0-5 in te blikken. Inter komt naast leider Atalanta, met drie punten meer dan Juventus.

La Liga

In La Liga gaf een tienkoppig Barcelona een dubbele voorsprong uit handen op het veld van Celta de Vigo. Het werd nog 2-2.