🎥 Eindelijk goed nieuws voor Manchester City, en vooral voor Jérémy Doku

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Jérémy Doku was geblesseerd bij Manchester City, maar nu is er toch goed nieuws rond de Rode Duivel. Hij kan opnieuw deelnemen aan de trainingen.

Voorlopig is Jérémy Doku minder vaak geblesseerd bij Manchester City dan tijdens zijn periode bij Stade Rennais. Maar elk klein pijntje wordt nauwlettend in de gaten gehouden door het medische team.

Net zoals voor de interlandbreak. Toen kampte hij met een lichte blessure waardoor hij niet meedeed met de Rode Duivels. Pep Guardiola suggereerde dat een tijdje rust hem goed zou doen.

Maar dit weekend was Doku echter nog steeds afwezig, hij stond niet op het wedstrijdblad voor de wedstrijd tegen Tottenham (0-4). De stilte van Guardiola over hem was niet geruststellend.

De ziekenboeg raakt langzaamaan leeg

Toch blijkt het allemaal mee te vallen. De Rode Duivel is maandag teruggekeerd naar de training, samen met Ruben Dias, die zelf bijna een maand afwezig was. Dat meldt Sky Sports.

Twee keer goed nieuws voor de prijs van één bij Manchester City, dat vijf opeenvolgende nederlagen heeft geleden in alle competities. De Cityzens zullen proberen een einde te maken aan de reeks tegen Feyenoord voordat ze naar Liverpool afreizen.