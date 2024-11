Een Griekse God, een Deense 'coole' kikker en een GVR: topteams hofleverancier voor ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de meeste jongens deze week uit Anderlecht en Brugge komen. Maar ook KV Mechelen en Genk hebben meerdere afgevaardigden.

Doel

In doel staat Ortwin De Wolf. Een clean sheet en twee cruciale reddingen om te triomferen in de streekderby tegen Beerschot. Zijn prestaties blijven misschien onterecht wat onderbelicht. Hij heeft nu toch ook al zes clean sheets achter zijn naam staan.

Verdediging

Het zwaartepunt van de speeldag lag duidelijk niet bij de verdedigers. Jan-Carlo Simic deed het wel goed tegen Gent en zorgde er in de eerste 20 minuten voor dat de Buffalo's niet al te gevaarlijk konden worden. Gilles Ruyssen is bij Dender dan weer aan een topseizoen bezig.

Het staat ook minder in de kijker, maar de centrale verdediger speelde een cruciale rol in het gelijkspel tegen Antwerp. En bij OH Leuven hield Hasan Kurucay zich heel goed staande tegen de aanvalsgolven van Union.

Middenveld

We moesten een beetje creatief zijn om alle aanvallende geweld erin te krijgen vandaag. Benito Raman kreeg dus een rol op rechts. Hij miste wel een paar kansen, maar zijn kopbalgoal was mooi. En hij liep zonder aarzeling achter elke bal aan. Zulke inspanningen worden gewaardeerd door Besnik Hasi.

© photonews

Hans Vanaken was dan weer zijn typische zelve. Hij kan er bijna elke week wel in. Een goal, een assist en kwistig strooiend met doorsteekpasses. Bryan Heynen gaf ook een assist, maar bewees nogmaals dat hij het kloppend hart is van Genk.

En op links lagen Samuel Edozie en Ahmed Touba in de balans, maar we kozen toch voor de Anderlecht-speler. Hij is misschien wel de meest vaardige voetballer op de Belgische flanken, maar hij moet zijn efficiëntie nog wat opkrikken. Een echte slangenmens.

Aanval

Er waren daar niet al te veel twijfels over, om overduidelijke redenen. Kasper Dolberg poeierde een vrije trap in doel en deed er nog een tweede bij met een technisch hoogstandje. Zijn reactie als hem voorgelegd werd dat hij topschutter was? 'Cool!' Tolu Arokodare is de zoveelste in het rijtje van topspitsen die Genk nu al gehaald heeft. Er valt bijna niet te ontkomen aan de Nigeriaanse reus.

En het beste voor het laatst: de Griekse god van Olympia. Christos Tzolis scoorde vier keer in de oplawaai die Club aan STVV verkocht. We hebben het al eerder geschreven: dat wordt een topper.