De eerste van... allen? Absolute sterkhouder van KMSK Deinze doorbreekt de stilte en kondigt vertrek aan

KMSK Deinze kreeg dan wel twee weken uitstel van de rechtbank, maar dat zal weinig veranderen aan de gedachtegang van de spelers. Lennart Mertens neemt alvast het voortouw.

De aanvaller van de oranjehemden laat weten dat zijn contract ontbonden is. Voor de duidelijkheid: daar hebben alle spelers sinds vorige week het recht toe.

