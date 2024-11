Frutos weet maar al te goed waar het misliep voor Dolberg onder Riemer: "Randzaken"

Tien goals in vijf wedstrijden: een indrukwekkende prestatie die zelfs Anderlecht-legende Nicolas Frutos (43) niet wist neer te zetten tijdens zijn tijd bij paars-wit. De voormalige spits toont zich dan ook enthousiast over Kasper Dolberg, al legt hij de nadruk vooral op de rol van David Hubert.

Een spits van Anderlecht moet voor doelpunten zorgen, dat begreep Frutos al snel. "Dolberg heeft altijd over enorme kwaliteiten beschikt, maar nu lijkt hij eindelijk te begrijpen wat het betekent om spits van Anderlecht te zijn", analyseert Frutos bij HLN.

“Het grootste verschil ligt in zijn mentale aanpak. Onder Brian Riemer werd er veel van hem gevraagd in zaken die ik niet meteen cruciaal vind voor een aanvaller: diep terugzakken, overal op het veld gaten dichten. Dat kostte hem energie. Hubert laat hem nu beter renderen door hem meer te betrekken in de opbouw en combinatie.”

Frutos ziet ook het veranderde spel van Anderlecht als sleutel tot Dolbergs succes. “Een aanvaller moet scherp blijven als hij in de zestien aan de bal komt."

"Dat lukt alleen als je ploeg dominant speelt, en dat doet Anderlecht nu weer. Hubert heeft dat opnieuw geïntroduceerd, en dat geeft spelers zoals Dolberg het vertrouwen om te schitteren.”

De Argentijn gelooft dat Dolberg kans maakt op de topschutterstitel, maar benadrukt dat dit geen obsessie mag worden. “Dolberg heeft alles om de beste schutter van de competitie te worden, maar hij moet daar niet te veel over piekeren. Hij is vooral een teamspeler, en precies die instelling maakt hem zo effectief. Het team speelt in zijn voordeel, en hij betaalt dat vertrouwen met goals terug.”