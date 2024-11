OFFICIEEL: KAA Gent brengt héél leuk contractnieuws naar buiten

Gilles De Meyer heeft zijn contract bij KAA Gent verlengd. De 18-jarige rechtsback verbindt zijn lot tot medio 2028 in de Planet Group Arena.

KAA Gent deel het contractnieuws via de sociale kanalen met de wereld. De Buffalo's zijn dan ook trots dat Gilles De Meyer de komende seizoenen in het blauw en wit zal voetballen.

De Meyer is één van dé sterkhouders bij Jong KAA Gent en mocht dit seizoen debuteren in de Jupiler Pro League en Conference League. De contractverlenging is dan ook een blijk van vertrouwen.

"De Meyer is een rasecht jeugdproduct van Gent", klinkt het in een bericht op de webstek. "Hij zette zijn eerste stappen bij De Buffalo's als zesjarige knaap en doorliep alle jeugdreeksen."

De Oost-Vlamingen hopen dan ook dat De Meyer de komende maanden en jaren de volgende stap kan zetten. Voor de volledigheid: hij is eveneens een vaste waarde bij Jong België.