Eén speler van Anderlecht, één van Genk en twee van KVC Westerlo in top 100 van opkomende talenten wereldwijd

In zijn laatste wekelijkse rapport heeft het CIES Football Observatory de lijst samengesteld van de 100 jonge revelaties van het jaar 2024. Vier spelers van de Pro League staan erop, waaronder twee van Westerlo.

Het wekelijkse rapport van het CIES Football Observatory draaide om de jonge revelaties van het jaar. Om in de ranglijst opgenomen te worden, moesten spelers jonger dan 20 jaar vorig jaar minder dan 900 officiële speelminuten hebben gespeeld.

Elke in aanmerking komende speler kreeg een "ervaringscijfer" op een schaal van 100. Dit werd bepaald aan de hand van de speelminuten in officiële wedstrijden op volwassen niveau die in 2024 waren gespeeld, gewogen naar het sportieve niveau van de wedstrijden en de resultaten.

De eerste plaats in deze ranglijst is, niet al te verrassend, voor Pau Cubarsi, een centrale verdediger die al een belangrijke schakel is geworden bij FC Barcelona. De jonge Spanjaard staat boven Kobbie Mainoo (Manchester United) en... de Argentijn Julio Soler, die in de lokale competitie bij Lanus speelt.

Jan-Carlo Simic hoog in de ranglijst, gevolgd door twee spelers... van Westerlo

"Maar liefst 38 competities zijn vertegenwoordigd in de top 100, met een maximum van 11 actieve spelers in de Braziliaanse Serie A, gevolgd door acht in de Argentijnse hoogste divisie. Alle spelers jonger dan 20 jaar meegerekend, werd de hoogste ervaringswaarde behaald door Lamine Yamal (93,8 van de 100), die al meer dan tien professionele wedstrijden had gespeeld in 2023," aldus CIES in hun rapport.

Hoewel er geen enkele speler uit de Pro League in de top 10 wist te komen, hoef je niet veel verder te kijken om een vertegenwoordiger uit de Belgische competitie te vinden. Met 69,4 ervaringspunten staat Jan-Carlo Simic op de 15e plaats in de ranglijst.

Wat verderop vind je twee spelers... van Westerlo. Luka Vuskovic staat op de 22e plaats, gevolgd door zijn ploegmaat Arthur Piedfort, die op de 24e positie staat. Konstantinos Karetsas, die nog geen vaste basisspeler is bij Genk en daardoor niet genoeg speeltijd heeft om een mooie positie te bemachtigen, staat op de 89e plaats.

Bekijk hier de volledige ranglijst van CIES.