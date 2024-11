Lambrechts, Vergoote en Laforge fluiten de toppers: ontdek hier welke scheidsrechter de wedstrijd van uw favoriete ploeg kreeg toegewezen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het tweede deel van de reguliere competitie zal aanstaande vrijdag van start gaan in de Jupiler Pro League. Ontdek welke scheidsrechters zijn aangewezen voor de 16e speeldag.

De 16e speeldag van de Jupiler Pro League markeert het begin van de terugronde in de Jupiler Pro League. Er zullen al meteen verschillende toppers plaatsvinden: Standard zal naar Sporting Charleroi trekken, Racing Genk en STVV spelen de Limburgse derby op Stayen, terwijl Union Antwerp zal ontvangen.

Ondertussen zijn ook de scheidsrechters bekendgemaakt. KV Kortrijk en KV Mechelen openen de nieuwe speeldag. Nathan Verboomen zal ref zijn op vrijdagavond, met Kevin Van Damme als VAR. Bert Put is ref tijdens Club Brugge - Dender op zaterdag. Wim Smet helpt hem vanuit Tubeke.

Zaterdagavond zal de Waalse derby tussen Standard en Charleroi, of 'le choc wallon', worden geleid door Jasper Vergoote, met Jan Boterberg in de VAR. Zondagnamiddag volgt al meteen de Limburgse derby.

Genk reist af naar Stayen, waar Erik Lambrechts zijn scheidsrechterspak aantrekt, met Lawrence Vissers in de VAR. Beerschot - Cercle Brugge wordt in goede banen geleid door Kevin Van Damme terwijl Matonga Simonini in Tubeke zit.

OH Leuven - Anderlecht zal worden geleid door Bram Van Driessche. Michiel Allaerts kan hem eventueel naar het scherm roepen. De topper tussen Union en Antwerp zal worden geleid door Nicolas Laforge, bijgestaan door Wesli De Cremer vanuit Tubeke. Tenslotte ontvangt Westerlo KAA Gent nog in 't Kuipje. Simon Bourdeaud'Hui is scheidsrechter van dienst met Nathan Verboomen als VAR.