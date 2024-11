Vincent Kompany verbaast met uitspraken na zevende overwinning zonder tegendoelpunt bij Bayern München

Zeven opeenvolgende clean sheets: sinds de nederlaag tegen FC Barcelona heeft Bayern München geen enkel doelpunt meer geïncasseerd en heeft het voor de zevende keer op rij gewonnen. Nu ook tegen PSG. Vincent Kompany was natuurlijk tevreden, maar wilde niet aan de rangschikking denken.

Bayern München is het seizoen sterk gestart, maar daarna volgde een klein dipje voor de troepen van Vincent Kompany. Sinds hun nederlaag in Barcelona (4-1) heeft Der Rekordmeister echter zeven opeenvolgende overwinningen behaald, zonder ook maar één doelpunt tegen te krijgen.

Dinsdagavond versloegen de mannen van Vincent Kompany PSG in de Champions League (1-0). Na de wedstrijd sprak Kompany met Peter Schmeichel en CBS over de aanpassingen die hij heeft gemaakt sinds die nederlaag tegen de Catalanen.

Vincent Kompany wist dingen te veranderen

"Het beste wat we vandaag hebben gedaan, is druk zetten op PSG. Maar je moet altijd je momenten kiezen. We hebben enkele aanpassingen gemaakt na de wedstrijd tegen Barcelona."

"We willen iedereen compact zien, met weinig ruimte tussen de linies. We willen de tegenstander dwingen om aan één kant te verdedigen voordat we overschakelen en aanvallen. Deze principes blijven, maar soms komen we een beter team tegen, verliezen we en leren we ervan. Het is belangrijk om mentaal sterk te blijven na die nederlagen."

Als Bayern in de top 8 wil komen, zal een 9/9 nodig zijn

Dankzij deze overwinning is Bayern München opgeklommen naar de elfde plaats in de Champions League met negen punten. Het programma lijkt echter haalbaar voor de laatste wedstrijden: Ze moeten nog Shakhtar uitdagen in de Veltins-Arena van Schalke, naar Feyenoord op bezoek en Slovan Bratislava in eigen huis ontvangen. Een 9 op 9 lijkt duidelijk haalbaar voor de troepen van Kompany.

"Ik probeer er niet te veel aan te denken. Ik kijk niet naar de ranglijst, het belangrijkste is om te focussen op het aantal wedstrijden dat we moeten winnen. Drie om naar de play-offs te gaan, ongeveer zes om de top 8 te bereiken", aldus nog Kompany.