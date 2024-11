🎥 Anderlecht krijgt zeer discutabele strafschop tegen, Hein Vanhaezebrouck snapt er niets van: "Dit is te belachelijk voor woorden"

Anderlecht moest donderdag met een 0-1 achterstand de rust in tegen FC Porto. Dit na een zeer discutabele strafschopfase...

Anderlecht moest gaan rusten met een 0-1 achterstand tegen FC Porto. Pijnlijk, zeker omdat er een doelpunt van Kasper Dolberg al na 15 seconden werd afgekeurd voor buitenspel.

Het openingsdoelpunt van de Portugezen kwam er na een strafschop, die wel zeer discutabel was. Joao Mario deed iets bijzonder raar, en dat was blijkbaar genoeg voor een penalty.

Hij kwam zeer laag ingevlogen met zijn hoofd, en raakte daarbij het been van Tristan Degreef die het leer net wou wegtrappen. De jonge speler van paars-wit raakt Joao Mario daarbij.

De ref zag er niet meteen een fout in, maar de VAR zag er een 'clear error' in. Uiteindelijk werd hij naar het scherm geroepen en volgde de strafschop, die Galeno ook kon omzetten.

Hein Vanhaezbrouck heeft er in ieder geval een zeer duidelijke mening over... "Dit is niet waarvoor de VAR in het leven werd geroepen. Degreef trapt zelfs niet. Hij houdt zich duidelijk in. Maar daar kom je in de eerste plaats niet voor tussen als VAR. Dit is te belachelijk voor woorden", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.