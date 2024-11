Achter de schermen bij KAA Gent: rechterhand Sam Baro heeft meer te zeggen dan iedereen denkt

Bij KAA Gent heeft voorzitter-CEO Sam Baro het laatste woord, maar de dagelijkse werking van de club rust op de schouders van een team van ervaren professionals.

Een van de opvallende figuren achter de schermen is Kjeld Fort, die als voormalig Head of Recruitment bij Club Brugge zijn sportieve expertise nu inzet bij de Buffalo’s, weet HLN.

Hoewel Baro alles weet wat er in de club gebeurt, staat zijn drukke agenda hem niet toe om dagelijks op de club aanwezig te zijn, zoals Michel Louwagie dat vroeger deed. Daarom vertrouwt hij op een gedeeld managementmodel, met onder andere manager sports Arnar Vidarsson en manager non-sports Sebastien Ronse. Kjeld Fort, als businessadviseur van Baro, speelt een cruciale rol binnen dit model.

In de praktijk neemt Kjeld Fort vaak het voortouw op sportief vlak. Een insider beschrijft hem als “een leidinggevend figuur met veel knowhow die nooit opgeeft.” Zijn invloed gaat verder dan adviseren: Fort speelt een sleutelrol in het uitstippelen van de sportieve koers van de club.

Toch benadrukt Baro dat Fort niet solistisch opereert. “Kjeld werkt samen met Arnar, Gunther (Schepens, scoutingmanager) en Wouter (Vrancken, hoofdtrainer). Zij zien elkaar als gelijken. Kjeld spreekt met hen als mijn rechterhand, maar altijd in een consensusmodel. Hij duwt dus niets door.”

Bij de besluitvorming rond potentiële aanwinsten is Fort een schakel in een goed gedefinieerd proces. “Transfers passeren via de scouting, Gunther Schepens, Arnar Vidarsson, Wouter Vrancken en zijn staf én Kjeld Fort. Als zij allen hun fiat geven, gaan we vol voor een speler", legt Baro uit.