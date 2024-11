David Hubert licht er één van zijn spelers uit en die krijgt enorm compliment: "Hij was daar zelfs geen basisspeler"

David Hubert gunt Tristan Degreef steeds minuten in de Europa League. Hij heeft er daar al bijna dubbel zoveel gespeeld als in de competitie. En nu scoorde hij er ook zijn eerste doelpunt.

Degreef speelde nog maar in vier matchen in competitieverband mee met de A-ploeg. Maar onder Hubert startte hij zowaar in alle vier de Europa League-matchen. "Of dat een bewuste keuze is om met jeugd te spelen? (schudt nadrukkelijk het hoofd) Nee, dat is volledig hun verdienste", aldus de trainer van paars-wit.

"Tristan heeft zich op zijn manier getoond. Ik kijk niet naar leeftijden. Ik kijk naar het profiel dat we nodig hebben. En Tristan heeft een enorm potentieel, waarvan het meeste nog onontgonnen is", portreteerde Hubert hem.

"Qua fysiek, keuzes maken en eindproduct moet hij nog veel stappen zetten, daar zijn we ons van bewust. Ik was graag ploegmaat van Degreef, maar ik ben nog liever zijn trainer. Als trainer heb je een nog grotere impact op zulke jongens. Maar toen ik met hem speelde was hij nog niet zo goed als vandaag."

Die penalty? Dat hoefde niet in zijn hoofd te spelen

Die progressie is er duidelijk aan te zien. Degreef is nog tenger en moet het in de duels afleggen, maar zijn technische kwaliteiten zijn bovengemiddeld. "Vergeet niet dat hij bij de U18 niet altijd titularis was", benadrukte Hubert. "Maar ik wil het niet te veel over individuen hebben."

Ook in het hoofd moet het goed zitten, want Degreef lag ook aan de basis van de penalty die Porto op voorsprong zette. "Ik denk niet dat dat in zijn hoofd heeft gespeeld en daar is ook geen reden toe. Dat was een ongelukkig contact dat voor mij ook geen penalty was. Dat hoofd hing heel laag hé en hij ontneemt hem geen doelpunt."